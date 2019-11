Brasiilia seadusandjad ei luba lihtkodanikel avalikult relvi kanda

Kongressi alamkoda hääletas teisipäeva õhtul selle poolt, et anda jahimeestele, sportlaskuritele ja kollektsionääridele lihtsam ligipääs relvadele.

Endine armeekapten Bolsonaro põhjustas mais segadust, kui väljastas määruse, mis lubas paljude elukutsete esindajail, teiste seas veokijuhtidel, poliitikutel ning isegi osal ajakirjanikest kanda relva tõendamata, milleks neil seda vaja on.

Asjatundjad on hoiatanud, et piirangute leevendamine suurendab veelgi relvavägivalda riigis, milles tapmiste suhteline hulk on niigi üks maailma kõrgemaid.