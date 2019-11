Iraan alustas Fordo rajatises uuesti uraani rikastamist

Iraan alustas uraanigaasi siestamist tsentrifuugidesse neljapäeva esimestel minutitel, teatas Iraani aatomienergiaagentuur avalduses.

Agentuuri pressiesindaja Behrouz Kamalvandi ütles päev varem, et Fordo 1044 tsentrifuugis rikastatakse uraani 4,5 protsendini.

Sellega astub Teheran järgmise sammu 2015. aastal suurriikidega sõlmitud tuumaleppest taganemiseks pärast seda, kui USA president Donald Trump eelmisel aastal Washingtoni leppest välja viis.

Uraani rikastamise täiemahuline peatamine šiiamoslemite Qomi püha linna lähistel asuvas Fordo jaamas oli üks tuumaleppe nõudmisi rahvusvaheliste sanktsioonide tühistamise eest.

Juulis teatas Iraan, et on rikastatud uraani varusid suurendanud üle leppes sätestatud 300 kilogrammi suuruse piirmäära. Nädal aega hiljem teatati, et osa uraanist on rikastatud üle leppes seatud lae 3,67 protsendi.

7. septembril teatas Iraan moodsate tsentrifuugide käivitamisest oma rikastatud uraani varude suurendamiseks.

Rikastatud uraani toodang on kasvanud nüüd viie kilogrammini päevas, ütles Iraani aatomienergiaagentuuri juht Ali Akbar Salehi sel nädalal. Kahe kuu eest oli see 450 grammi päevas.

USA kehtestas mullu augustis ja novembris Teheranile uuesti karmid majandussanktsioonid eesmärgiga viia riigi naftaeksport nulli ja sundida seda loobuma agressiivsest välispoliitikast.

Iraani ametnikud on öelnud, et sammud on tagasivõetavad, kui leppega liitunud Euroopa riigid leiavad võimaluse, kuidas Iraan saaks müüa oma naftat maailmaturul ja korvata USA sanktsioonidest põhjustatud kahju.