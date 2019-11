Uus-Meremaa kinnistas kliimaneutraalsuse eesmärgi seaduses

Seadus kliimaneutraalsuse saavutamisest aastaks 2050 pälvis Uus-Meremaa parlamendis mõlema suurerakonna toetuse ja see kohustab riiki selleks ajaks kasvuhoonegaaside õhkupaiskamisest täielikult loobuma. Ainus erand on metaan.

Uus-Meremaa on üks 65 riigist, mis on lubanud Pariisi kliimaleppe alusel saavutada süsinikuneutraalsuse 2050. aastaks.

Samuti on riik lubanud, et läheb 2035. aastaks täielikult üle taastuvenergiale.

«Me oleme ajaloo õigel poolel,» ütles peaminister Jacinda Ardern. «Eitamatult on meie merevee tasemed tõusmas. Pole kahtlust, et meile saavad osaks äärmuslikud ilmanähtused. Kaheldamatult räägib teadus meile mõjust taime- ja loomariigile, samuti haiguste levikust aladel, kus me pole neid varem näinud.»