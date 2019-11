Hispaanias konfiskeeriti 17 tonni listeeriaga saastunud toiduaineid

Hispaania tsiviilkaart vahistas seoses listeeriabakterite leidmisega lihatoodetest kuus isikut ning veel kaks inimest peeti ajutiselt kinni.

Kuigi kahtlusalused olid teadlikud, et mitmed toiduained sisaldasid listeeriabakterit, ei teavitanud nad sellest võime ning jätkasid kaupade müümist.

Europoli abiga toimunud juurdlus paljastas, et vähemalt kolm kahtlusalust olid teadlikud asjaolust, et 2018. aasta detsembri kuupäevaga toiduainete last oli saastunud listeeriabakteriga. Arvatakse, et see last võis olla mitme Hispaanias puhkenud listeeriapuhangu põhjustajaks.

Võimud kinnitasid, et uurimise all oleva ettevõtte lihatooted põhjustaid eelmise aasta augustis Sevillas tuvastatud esimese listeeriapuhangu. Arvatakse, et sellest ajast alates on juhtumiga seotud toiduainete tõttu nakatunud 193 inimest.

Kuigi ettevõtte tegevus oli suunatud peamiselt Hispaania siseturule, on mitmeid juhtumeid tuvastatud ka mujal Euroopas: arvatakse, et sama bakteriga on nakatunud ka neli inimest ühest Saksa perest ning Prantsusmaad külastanud Suurbritannia kodanik.