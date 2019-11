Prantsuse presidendi sõnul on NATO ajusurmas

«See, mida me oleme praegu läbi tegemas, on NATO ajusurm,» ütles Macron usutluses ajakirjale Economist, millest avaldati ingliskeelsed ülestähendused. «USA ja tema NATO liitlaste vahel puudub igasugune koordinatsioon strateegiliste otsuste langetamisel. Olematu.»

«Siis on veel koordineerimatu agressiivne käik ühe teise NATO liitlase Türgi poolt piirkonnas, kus on kaalul meie huvid,» lausus Prantsuse president.

Ta hoiatas Economistile 21. oktoobril antud tunniajalises usutluses Euroopat, et USA on Euroopa projektile selga pööramas. «On aeg silmad avada. Euroopa seisab kuristiku veerel,» ütles Macron.

«NATO kui süsteem ei reguleeri oma liikmeid. Niipea kui mõni liige tunneb, et tal on USA-lt saadud õigus omapäi tegutseda, ta seda ka teeb,» ütles Prantsuse riigipea.

Macron möönis, et ei ole Prantsusmaa huvides Türgit NATOst välja tõugata, kuid ehk tuleks kaaluda, mis NATO ikkagi on.

Ehkki NATO toimib relvajõududevahelise suhtluse ja operatsioonide läbiviimise koha pealt hästi, peame tunnistama, et strateegiliselt ja poliitiliselt on meil probleem,» sõnas ta.

«Me peame ümber hindama tegeliku olukorra sellest, mis on NATO Ühendriikide pühendumuse valguses,» ütles Macron, kelle hinnangul on Euroopal olemas võime end ise kaitsta.

«Euroopa on, mõeldes endast üha enam kui turust, mille lõppeesmärk on laienemine, unustanud, et ta on kogukond,» lausus Macron, kes blokeeris hiljuti Albaania ja Põhja-Makedoonia liitumiskõneluste alustamise Euroopa Liiduga.