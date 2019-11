Moskva eitab paarisaja Wagneri palgasõduri minekut Liibüasse

«New York Timesi teade, et Liibüasse saabus sõdima 200 Vene palgasõdalast, ei oma tegelikkusega mingit seost. Vene seaduste kohaselt on palgasõduriks käimine keelatud ja kriminaalkorras karistatav,» ütles Lev Dengov täna.

Ta rõhutas, et Venemaa seisukoht Liibüa konflikti pole muutunud. «Venemaa pooldab suhtlust kõikide tülipooltega ja tüli lahendamist poliitilise dialoogi teel,» ütles siderühma juht.

New York Times kirjutas kolmapäeval, et viimase kuue nädalaga on Venemaalt Liibüasse toimetatud vähemalt 200 võitlejat, nende seas snaiprid. Kolme kõrge Liibüa ametniku ja viie Lääne diplomaadi andmetel, kellele ajaleht viitab, kuuluvad võitlejad nn Wagneri rühma.