Briti leiboristide ridades käib valimiskampaania eel siseheitlus

Leiboristid tahavad pääseda taas võimule esimest korda peaaegu kümne aasta jooksul.

Opositsioonis olevate leiboristide liidri Corbyni toetus on hetkel madal, kuid 2017. aasta üldvalimised olid parteile vastu ootusi küllaltki edukad. Tollastele Theresa May juhitud tooridele jäädi lõpuks alla pea seitsme protsendiga.

Corbyni asetäitja, Brexiti-vastane ning Tööpartei tsentristide liider Tom Watson teatas kolmapäeval, et astub tagasi Corbyni antisemitismi skandaalide tõttu. Watsoni kirjas Corbynile ütles ta, et otsus oli isiklik, mitte poliitiline.

«See uudis on šokeeriv, kuid kinnitab seda, mida me juba teame: Jeremy Corbyn on võitnud leiboristide kodusõja,» kirjutas ajakirja New Statesman poliitikatoimetaja Stephen Bush. Tema hinnangul tüürib Corbyn leiboriste kaugele vasakule.

Leiboristid on lõhestatud Euroopa Liidu toetajate ja nende vahel, kes on vastu bloki reeglitele ja tahavad piiranguid välistööjõule.

Corbyni toetajate grupp Momentum üritas oktoobris kaotada leiboristide parteikongressil Watsoni ametikohta, kuid erakonnajuht sekkus ning Watson jäi ametisse.

"Ei kõlba juhiks"

Siseheitlus võttis neljapäeval koledama pöörde, kui endine leiboristide minister Ian Austin kirjutas oma kohalikus ajalehes, et Corbyn ei kõlba juhiks.

"Leiboristide Partei on Corbyni juhtimisel mürgitatud rassismi, äärmusluse ja sallimatusega," ütles Austin väljaandele Express and Star.

Seisukoht sai tuge Londoni juutide nädalalehelt The Jewish Chronicle, mis kirjutas, et enamik briti juute peavad Corbynit antisemiidiks. "Kõige viimases küsitluses eelmisel kuul oli see arv 87 protsenti," lisas leht.

"Me usume, et enamik Briti inimesi ei salli rassismi. Ma palume ainult seda, et kui te hääletate, siis te ka arvestate sellega," seisis üleskutses.

Leiboriste on süüdistatud antisemitismis alates Corbyni võimuletulekust 2015. aastal.

Osa süüdistusi tuginevad Corbyni varasemale Palestiina-meelsusele ja keeldumisele tunnustada universaalset antisemitismi määratlust.

Mitmed mõjukad leiboristid on viimase aasta jooksul tagasi astunud põhjusel, et nende arvates pole partei suutnud antisemitismi vastu võidelda.

Samal ajal on Briti peaminister ja tooride liider Boris Johnson juhtinud Konservatiivse Partei veelgi paremale. Johnson võttis Brexiti küsimuses hoiaku, mis võib viia ÜK väljaastumisele EL-ist ilma lahkumisleppeta, kirjutas uudisteagentuur AFP.