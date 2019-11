Vestager kiitis kiiret ja ambitsioonikat liikumist digimaksu suunas

Kui see õnnestub, siis on lepe suutnud murda läbi jõulisest vastuseisust. Pidurdajate seas on Washington ning madala maksutasemega riigid nagu Iirimaa ja Luksemburg, kus asuvad suurte tehnoloogiafirmade rahvusvahelised peakorterid.

«Kuid arvan, et see on teostatav, sest poliitilist survet on nii palju, et riigid tahavad lahendust. See teema on äärmiselt poliitiline, inimesed ei taha enam oodata,» ütles Saint-Amans Lissabonis AFP-le.