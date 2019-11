New Yorgi ekslinnapea Bloomberg valmistub Valgesse Majja pürgima

77-aastane Bloomberg peaks sel nädalal esitama vajalikud dokumendid vähemalt ühes osariigis ja kuulutama end kandidaadiks, teatasid mitmed väljaanded, teiste seas The New York Times.

Miljardär Bloomberg kinnitas märtsis, et ei kavatse kandideerida, kuid on juba nädalaid mänginud mõttega, et võib siiski Valgesse Majja pürgida, lausus tema nõunik, kelle sõnul ei ole eksmeer lõplikku otsust veel teinud.