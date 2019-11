Pompeo hoiatas Berliinis Hiina ja Venemaa eest

«Vabad lääneriigid on kohustatud tõrjuma ohte, mis ähvardavad nende inimesi» Hiina, Venemaa ja Iraani valitsuse poolt, ütles Pompeo täna Brandenburgi värava juures, mille lähedalt jooksis Berliini müür.

USA ja tema liitlased peaksid kaitsma 1989. aastal saavutatut, rõhutas ta, ja tunnistama, et me oleme «väärtuskonkurentsis mittevabade riikidega».

Pompeo ei jätnud puudutamata ka Washingtoni ja Berliini suhete tundlikku teemat - gaasijuhet Nord Stream 2. Tema sõnul tähendab Venemaalt Saksamaale gaasi toov torujuhe, et Euroopa energiavarud hakkavad sõltuma Vene presidendi Vladimir Putini tujudest.

Saksa kantsler Angela Merkel on korduvalt öelnud, et gaasijuhe on pelgalt äriprojekt.