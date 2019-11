Soomes jõustub uuel aastal uus tööajaseadus

Soomes ja muudes Põhjamaades on juba praegu Euroopa paindlikumad ja ebareeglipärasemad tööajad. Uued seaduse järgi muutub mitmete inimeste argielu, kuna tööandja võib anda rohkem vahetustega tööd, ületööd ja öötööd. Ebareeglipärane tööaeg laieneb ka uutele töövaldkondadele.

Uuest aastast lubatakse ajatööd näiteks päästjate puhul, lastekasvatamisega seotud tööde puhul ja transpordivaldkonnas. Ajatöö abil võib töötunde teha ületöö eest tasu saamata nii, et tööd tehakse rohkem siis, kui tööd on, ja vähem siis, kui tööd ei ole. Näiteks võib mõnel nädalal teha tööd 50 tundi, kui keskmine tööaeg muudel nädalatel ei ületa 40 tundi.

Samas piirab ajatöö töötajate vaba aega. Erinevalt kindlast tööajast ja vahetustega tööst võivad ajatöö puhul tööajad vahelduda ning tööaeg on teada vaid lühikese ajaperioodi sees, sõnas Soome ametiühingute keskliidu SAK jurist Anu-Tuija Lehto.

Euroopa Liidu tööajadirektiivi järgi peaks tööaegade vaheline puhkeaeg olema vähemalt 11 tundi. Ajatöö puhul võib see aeg olla lühem, mõnel juhul vaid seitse tundi. Selle aja jooksul peaks jõudma töölt koju, puhata ja tulla tööle tagasi.

Leppides kokku direktiivis määratud lühemast puhkeajast ei ole tööandjad ja töötajad pidanud silmas tervist, vaid töö sujuvust ja pikemaid puhkusi, sõnas professor Mikko Härmä töötervishoiuametist. Tööle tulemise ja tööl vastupidamise poolest ei ole lühikesed puhkeajad siiski Härma sõnul väga hea lahendus.

Mõnele sobib vahelduv tööaeg, kuid uurimused on näidanud, et vahetustega töö ja öötöö mõjutavad inimeste ööpäevast rütmi ning tekitavad unepuudust. Need omakorda suurendavad pikemal ajaperioodil riski haigestuda rinnavähki, Alzheimeri tõppe või südame- ja veresoonkonnahaigustessse.

«Inimene vajab und iga päev, mitte ainult teatud määral mõne kuu jooksul,» sõnas Härmä. «Isegi nädala pikkune unepuudus võib tekitada ajus selgeid füsioloogilisi muutusi.» Sellel põhjusel on Härma sõnul uues tööajaseaduses öövahetuste määra vähendatud seitsmelt viieni.

Uus seadus pikendab iganädalast tööaega üle 50 tunni aastas. Ületundide arvu loetakse uue seaduse järgi teise põhimõttel kui praegu. Lehto sõnul võib uue seaduse järgi teatud tööde puhul ületööd lisanduda.

Näiteks hädavajalikud tööd, nagu elektriliinide parandamine tormi tõttu, loetakse uue seaduse alusel tööaja juurde. Nii võib tööaeg hoopiski väheneda, kuna hädatöid ei loeta enam ületööks.

Uue seaduse alusel ei pruugi päästjate väljakutsete vaheline aeg olla enam puhkeaeg. «Kui töötaja on tööga seotud nii, et ta ei saa keskenduda omadele asjadele, siis see on tööaeg,» sõnas Anu-Tuija Lehto. Uus seadus võib tema sõnul olla tööandjale nii hea kui halb.

«Mida rohkem on töötamine seotud töökohaga, seda vähem rõõmu selles on.»

Uue tööajaseaduse kõikides mõjudest ei olda veel teadlikud, kuna selle rakendamist saab näha varsti mitmete algavate kollektiivlepinguläbirääkimiste puhul. Soome töötervishoiuamet plaanib jälgida tööajaseaduse jõustumist ning selle mõjutusi tööajale ja tervisele.

«Kui ei ole kollektiivlepingut ja tööandja on totaalne despoot, võib uus seadus olla väga halb, kuna see annab tööandjale mitmeid uusi hoobi,» sõnas Lehto. Kui tööandja saab aru, et ettevõttel läheb hästi siis, kui kõigil on hea olla, võib uus seadus tuua aga positiivseid võimalusi muutusteks.

Üks nendest võimalustest on n-ö tööajapank, mille üle lepiti varem kokku kollektiivlepingu alastel läbirääkimistel. Uus seadus lubab päevas teha rohkem tööd, kui tavalised 8 tundi, mistõttu võib päevas koguneda töötunde palju rohkem.

Spetsialistidele on uus tööajaseadus hea uudis. Nad teevad tihti pikki päevi, mis aga soodustavad omakorda haigestumist. Seetõttu on kasulik, et uue seadusega lubatakse rohkem teha ajast ja kohast sõltumatut tööd, sõnas Mikko Härmä.

Töötaja ja tööandja võivad leppida kokku libisevas tööajas, kus tööajast ja töötegemise kohast on olulisemad töö eesmärk ja üldine ajaraamistik. Libiseva tööaja puhul on vähemalt pool selline, kus töötaja saab ise valida, kus ja millal ta tööd teeb.

Võimalus mõjutada oma töö olemust ja tööaegu tõstab rahuolu ning vähendab haigestumist.