Türgi rünnakuga Süürias kaasnes võltsfotode kampaania Twitteris

«See pole viis, kuidas tavaliselt Twitteris käitutakse,» selgitas valeinfo levikut jälgiva tehnoloogiaettevõtte VineSight juht Gideon Blocq AP-le. «Võib järeldada, et need automatiseeritud kontod on seal sisu esile tõstmiseks.»

Sotsiaalmeediapropaganda on juba tõestatult edukas taktika ning riigid ja grupeeringud lihtsalt kopeerivad meetodeid, mida venelased pruukisid valeinfo levitamiseks Ameerika Ühendriikide 2016. aasta valimiste eel, selgitas raamatu «Laikide sõda: sotsiaalmeedia relvaks muutmine» («LikeWar: The Weaponization of Social Media») autor P. W. Singer.

«Õppetund, mis kõik sellest said, pole mitte ainult see, et niisugune asi töötab, aga et see on ka odav ja lihtne korraldada ning sellel on vähe tagajärgi,» lausus Singer. «See on sõjas, poliitikas ja äris uus normaalsus.»