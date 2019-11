Maduro eriüksus hukkab Venezuela slummides poliitilisi vastaseid

Tellijale

Gamarra pole oma südamevalus üksi. Ariza on vaid üks sadadest Venezuela pealinna elanikest, kelle on tapnud Erioperatsioonide Üksus (FAES) stiilis, mida lähedase kaotanud inimesed ja nende õiguste eest seisvad rühmad nimetavad hukkamisteks. Süüdistused on jõudnud välja isegi ÜRO inimõiguste ülemvoliniku, endise Tšiili presidenid Michelle Bachelet’ni.