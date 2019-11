Olkiluoto kolmas reaktor hilineb taas

Areva-Siemenis konsortsium on uuendanud Olkiluoto kolmanda reaktori valmimise ajagraafikut. Reaalselt tähendab see uut hilinemist ning Areva-Siemens on enda sõnul valmis reaktorit üle andma Soome energiafirmale Teollisuuden Voima (TVO) detsembris.