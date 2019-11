Šoti võimupartei loodab teha valimistega sammu Šotimaa iseseisvumise suunas

Praegu on SNP käes 650-liikmelise Briti parlamendi alamkoja 59 šotlaste kohast 35, kuid erakond loodab, et rahulolematus Brexitiga suurendab nende toetust.

SNP liider ja Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon ütles reedel, et šotlaste soovi EL-i jääda on eiratud. Hääl SNP-le on hääl Brexitist pääsemiseks, lisas ta.