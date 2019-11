Jaapani naised tõstavad mässu keelu vastu kanda tööl prille

Kohaliku meedia, sealhulgas Nippon TV ja Business Insideri andmeil on mitmed firmad keelanud naistöötajatel eri põhjustel prillide kandmise. Muuhulgas on müüjatel väidetavalt keelatud prille kanda, kuna see jätab neist tööandja hinnangul külma mulje ning ilutööstuses segavat prillid klientidel nägemist, kuidas naised on meigitud.

Sotsiaalmeedias on teema saanud rohkelt tagasisidet märksõnaga «prillid on keelatud».

«Põhjused, miks naised ei tohi prille kanda, pole kuigi loogilised. See kõik on seotud sooga. See on üsna diskrimineeriv,» lausus ta, lisades, et meedias välja toodud juhtumid peegeldavad vananenud ja traditsioonilist mõtteviisi Jaapanis.