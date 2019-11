Rumeenia presidendiks pürgijad noolivad miljonite «maasikakorjajate» hääli

Rumeeniast pärit hooajatöölised korjamas maasikaid Saksamaal. Kuigi välismaale lihttöid tegema läinud rumeenlasi sõimatakse kodumaal halvustavalt just maasikakorjajateks, on üha enam mujal õnne otsimas ka kõrgharitud rumeenlased.

Ühe maja juures on ikoon seinal, teisal kuivab nööril pesu, kolmanda maja terrassil on laud ja kaks tooli – esmapilgul näib Paraiesti nagu iga teine Rumeenia küla. Tegelikult on see 250 elanikuga asula pigem nagu kummitusküla, kus iga teine maja on tühi.