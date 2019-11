USA nõudis Süürialt ja Venemaalt õhurünnakute lõpetamist Idlibis

USA välisministeeriumi teatel on Süüria loodeosas viimasel kahel päeval korraldatud õhurünnakutes tabamuse saanud kool ja sünnitushaigla ning hukkunud 12 inimest.

Idlibis elab umbes kolm miljonit inimest, kellest paljud on sisepagulased mujalt Süüriast. Provints on praegu varem islamiäärmusliku Al-Qaedaga seotud relvarühmituse Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrolli all.