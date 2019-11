Brasiilia kohtunik andis käsu endine president vanglast vabastada

Kohtuniku otsus Lula vabastada järgnes ülemkohtu päev varem langetatud otsusele tühistada määrus, mis nõuab süüdimõistetute saatmist vanglasse, kui nad kaotavad oma esimese apellatsiooni. Nad jäävad vabadusse seniks, kuni nad on ära kasutanud oma õigused süüdimõistev otsus edasi kaevata, mis kriitikute sõnul võib jõukaid inimesi puudutavates kohtuasjades kesta aastaid.

Lula oli väga rahulik ja ülemkohtu otsus andis talle lootust õigluse võidulepääsule, ütles endise riigipea advokaat Cristiano Zanin. «Meie kohtulahing jätkub, meie fookus on kohtuasja tühistamisel,» lisas ta.

Lula toetajad loodavad, et ta lahkub ruumist, kus teda on 580 päeva pantvangis hoitud, kõnnib rahva seas ja tuleb öisele valvusele, lausus Curitibas vangla ees asuva laagri Free Lula (Vabastage Lula) koordinaator Roberto Baggio.

Häältega 6-5 vastu võetud ülemkohtu otsus tühistada kolme aasta tagune määrus on löök uurijatele, kes viivad läbi nõndanimetatud Autopesu juurdlust, mis puudutab riikliku naftafirmaga Petrobras seotud suurkorruptsiooni riigi ladvikus.

Lula on algusest saadik väitnud, et tema süüdimõistmine oli poliitiliselt motiveeritud ja mõeldud takistama võimalikku naasmist riigipea ametisse.

Veebruaris mõisteti ta eraldiseisvas kohtuasjas veel ligi 13 aastaks vangi ja teda on ees ootamas veel pooltosinat korruptsiooniprotsessi. Lula peab kõiki süüdistusi poliitiliselt motiveerituiks ja väidab, et nende eesmärk oli jätta ta eemale 2018. aasta presidendivalimistelt, mille võitis praegune paremäärmuslasest riigipea Jair Bolsonaro.

Bolsonaro ei ole seni ülemkohtu otsust kommenteerinud, kuid tema mõjuvõimsad pojad on seda Twitteris kritiseerinud.

Justiitsminister Sérgio Moro, kes 2017. aastal kohtunikuna Lula süüdi mõistis, ütles, et ülemkohtu otsust tuleb austada, kuid märkis, et kongressi pädevuses on põhiseaduse või seaduse muutmine, mis võimaldaks süüdimõistetud kurjategijad pärast esimese apellatsiooni tagasilükkamist vangi saata.