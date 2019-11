Moskva protestis punamonumendi väidetava teisaldamise vastu Riias

«Kui see barbaarsus peaks karistuseta jääma, rikuks see veelgi õhkkonda niigi keerukates suhetes Venemaa ja Läti vahel,» sõnas Zahharova, kelle sõnul kohustusid Läti võimud 1994. aasta leppega hoolitsema ja säilitama Nõukogude mälestusrajatisi Lätis.

BNS on kirjutanud, et seimi haridus-, teadus- ja kultuuri- ning väliskomisjoni ühisistungil osalejad otsustasid 29. oktoobril, et Riia natsidest vabastajate monumenti ümbritsevat territooriumi võib oodata kooskõlas Võidu väljaku kontseptsiooniga ümberkujundamine. Samuti otsustasid nad, et monumendi ajaloolise konteksti selgitamiseks võib sinna püstitada infotahvleid.