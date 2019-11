Austraalia maastikupõlengutes on hukkunud kolm inimest

Mitu inimest on veel kadunud ja üle 30 on saanud viga, enamik neist tuletõrjujad, teatasid päästjad varem.

Peaminister Scott Morrisoni sõnul on suur põlengute arv uskumatult muret tekitav. Ta kutsus elanikke end hoidma ja kuulama päästeteenistusi.

«Mind hoitakse uute arengutega pidevalt kursis ja me oleme valmis vajadusel mis tahes kujul abi osutama,» kirjutas valitsusjuht Twitteris.

Tuletõrjujad on hoiatanud, et tegutsevad «kaardistama territooriumil», võideldes põlengutega peaaegu 1000-kilomeetrisel rannikualal. Leekidega on võitlema saadetud umbes 1300 tuletõrjujat ja 70 lennukit.