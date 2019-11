Meeleavaldajad süütasid Tšiili pealinnas ülikoolihoone ja rüüstasid kirikut

Kümned tuhanded inimesed olid enne vägivaldseid vahejuhtumeid avaldanud meelt Itaalia väljakul (Plaza Italia), mis on muutunud 18. oktoobril puhkenud meeleavalduste epitsentriks. Protestijad alustasid järjekordset rongkäiku platsilt, mille nad nimetasid ümber Väärikuse väljakuks.

Pimeduse saabudes blokeerisid protestijad teid ühe Santiago jõuka linnaosa ostukeskuse juures, mida peetakse kaasaegse ja õitsva Tšiili sümboliks, ning püstitasid põlevaid barrikaade. Ostukeskus on olnud rahutuste tõttu suletud juba kaks nädalat.

Algselt majandusliku ebavõrdsuse vastu puhkenud meeleavaldused ei näita vaibumise märke sellest hoolimata, et president Sebastián Piñera on teinud meeleavaldajatele ühe järeleandmise teise järel, teatades meetmetest ühiskondliku ebavõrdsuse vähendamiseks ja vahetades välja kolmandiku valitsuse koosseisust.

Neljapäeval teatas president meetmetest avaliku korra tagamiseks olukorras, kus meeleavaldused on muutunud üha vägivaldsemaks.

Politsei teatas samal päeval, et rahutuste käigus on vahistatud ligi 10 000 inimest, kellest enamik on peagi vabadusse lastud.