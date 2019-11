Plahvatuse korraldanud itaallast süüdistatakse kolme tuletõrjuja hukkumises

Prokurör Enrico Cieri sõnul ütles Giovanni Vincenti uurijatele, et ta oli soovinud oma taluhoone gaasikanistritega õhku lasta, kuid oli teinud ühe taimeri seadmisel vea, mis tõi kaasa kaks plahvatust.

Cieri ütles eile korraldatud pressikonverentsil, et Vincenti sõnul ei olnud tal kavatsust tuletõrjujaid tappa.

Cieri ütles, et Vincenti oleks saanud surmasid ära hoida, kui ta oleks teavitanud tuletõrjujaid, et hoones on veel gaasikanistreid.