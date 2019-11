Saksa president ärgitab USA-d olema austav partner

Presidendi sõnul kaigub tema kõrvus jätkuva USA kunagise riigipea Ronald Reagani kuulus lause: «Kiskuge maha see müür!».

Saksa president torkas sõnavõtus Trumpi «Ameerika ennekõike» poliitikat ja soovi ehitada müür piirile Mehhikoga. Ta rõhutas, et teised soovivad minevikust tuttava Atlandi-ülese partneri naasmist.

«Seda Ameerikat, mis on vastastiku lugupidav, partner demokraatiale ja vabadusele, vastu riiklikule egoismile – seda loodan ka tulevikus,» lausus Steinmeier avakõnes Brandenburgi väravas, kus Reagan oma kuulsa lause ütles.

Kuigi varasematel aastatel on Berliini müüri lagunemist tähistanud ürituste meeleolu olnud optimistlik, siis nüüd on ta süngem, sest liberaaldemokraatia kinnistanud lääneriikide liit lõhestub.

«Üles on läinud uued, meie riiki läbistavad müürid. Müürid, mis on ehitatud pettumusele, raevule ja vihkamisele... Müürid, mis on nähtamatud, kuid mis lõhestavad. Müürid, mis seisavad meie kokkukuuluvuse teel,» hoiatas ta.