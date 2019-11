Viimased Venemaa vaalavangla loomad on taas vabad

2018. aastal püüti Ohhoota merest 12 mõõkvaala ja 90 valgevaala, et müüa need edasi okeanaariumidesse ja delfinaariumidesse. Nad paigutati Nahhodka linna lähedal Srednjaja lahes tarandikesse, mida looduskaitsjad nimetasid vaalavanglaks. Märtsis selgus, et seal on ka kuus morsapoega.