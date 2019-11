Boliivia president kuulutab välja uued valimised

President ütles, et kuulutab välja välja uued üleriigilised valimised, mis «võimaldavad boliivia rahval hääletades valida uued võimud».

Ameerika Riikide Organisatsioon (OAS) teatas pühapäeval raportis, et ei saa tunnistada kehtivaks 20. oktoobri valimiste tulemusi, mistõttu on soovituslik viia läbi uus valimisprotsess.

«20. oktoobril korraldatud esimene valimisvoor tuleb tühistada ja valimisprotsessi tuleb korrata. Esimene voor tuleb pidada niipea, kui on loodud uued tingimused, mis pakuvad tagatisi selle läbiviimiseks, sealjuures uue koosseisuga valimistribunal,» teatas organisatsioon avalduses.

Boliivias kestab juba neli nädalat valimisjärgne vastasseis end valimiste võitjaks kuulutanud Moralese ja valimistulemused tagasi lükanud opositsiooni vahel. Meeleavaldustega kaasnenud vägivallas on surma saanud kolm ja vigastada sadu inimesi.

Viimastel päevadel on tulnud teateid sellest, et seni 13 aastat Boliiviat valitsenud Moralesele lojaalsed julgeolekujõud on hakanud poolt vahetama.