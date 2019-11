USA relvajõudude ülem: Süüriasse jääb umbes 500 sõdurit

Sestsaadik on USA juhtkond otsuse osaliselt tagasi pööranud ja Trump on kiitnud heaks Süüria idaosas Deir Ezzori provintsis kurdide valduses asuvaid naftavälju turvava 200-mehelise väekontingendi tugevdamise lisasõdurite ja tankidega.

Milley, kes on juhtinud Ühendriikide sõdureid Afganistanis ja Iraagis, ütles ABC-le, et sõdurite Süüriasse jäämine on tähtis seni, kuni äärmusrühmitus Islamiriik (IS) riigis tegutseb.