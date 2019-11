Uus-Meremaa võib keelata kurjategijatel relvade läheduses viibimise

Eelnõu keelaks teatud kurjategijatel elada või külastada maja, kus on tulirelv ning sõita autos, kus on tulirelv. Eelnõu võib keelata neil viibida relvade läheduses ka teistes kohtades, näiteks tööl.

Uus-Meremaa on kehtestanud rea relvakontrollimeetmeid pärast seda, kui kurjategija tappis kahes Christchurchi mošees 51 inimest. Valitsus on keelanud ründerelvad ning esitanud eelnõu registri loomiseks kõigi riigis olevate tulirelvade kohta. Valitsuse detsembrini kehtiva tagasiostu plaani kohaselt on seni kogutud 36 000 keelustatud relva ja 132 keelustatud relvaosa.