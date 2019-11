Türgi alustas ameeriklase deporteerimisega Islamiriigi džihadistide väljasaatmist

«Türgist saadeti pärast protseduuride läbiviimist välja üks Ameerika terroristlik võitleja,» ütles ministeeriumi kõneisik Ismail Çataklı riikliku uudisteagentuuri Anadolu teatel. «Repatrieerimiskeskustes on lõpetatud ka seitsme Saksamaalt pärit võõrterroristi väljasaatmisprotseduur. Nemad deporteeritakse 14. novembril.»

Türgi on kritiseerinud lääneriike keeldumise eest võtta tagasi oma kodanikke, kes ühinesid Süürias ja Iraagis äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) ja kellest mõnedelt on võetud kodakondsus.