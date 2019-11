Johnson üritab varjata kahtlaste Vene doonorite annetusi

Briti parlamendi luure- ja julgeolekukomitee tuvastas lähedased sidemed Konservatiivse Partei suurannetajate ja Vene valitsuse vahel, selgub väljaande Sunday Times artiklist.

Luure- ja julgeolekukomitee raport oleks pidanud eelmisel nädalal ilmavalgust nägema, kuid peaminister Johnson tõkestas selle avalikustamise, kartes väidetavalt, et seal leiduv informatsioon võib kahandada tema erakonna võimalusi 12. detsembril peetavatel valimistel.

Raportis tuuakse välja Alexander Temerko nime, kes on töötanud Vene kaitseministeeriumi heaks ning nimetanud Johnsonit oma sõbraks. Temerko annetas viimase seitsme aasta jooksul konservatiividele üle 1,2 miljoni naelsterlingi.

Samuti märgitakse raportis annetajana Lubov Tšernuhinit, kes on Vladimir Putini endise liitlase Vladimir Tšernuhini abikaasa. Tšernuhin maksis kunagi 160 000 naelsterlingit tennisematši eest Johnsoni ja endise peaministri David Cameroniga ning on viimase aasta jooksul annetanud parteile üle 450 000 naelsterlingi.

Uurimuses toodi välja ka endise Vene spiooni Alexander Lebedevi nimi, kes on väljaannete Evening Standard ja Independent omanik. Lebedevi poeg Jevgeni on Johnsoni lähedane sõber ja on teda korduvalt võõrustanud Itaalias Perugia villas toimunud üritustel, ajal, mil Johnson teenis Londoni linnapea ja Briti välisministrina.

Raport tõstatas muret Johnsoni otsuse osas osaleda neil üritustel, kus külaliste sõnul «ei ole miski laualt maas hetkest, kui sind tervitatakse kuni hetkeni, kui sa lahkud».

Varem on viidatud võimalusele, et Johnsoni eraelu muudab peaministri julgeolekuriskiks, sest teda võib olla võimalik väljapressimisele allutada.

Raportit näinud isikute sõnul on selle avaldamine tõkestatud, kuna paljastab laialdased sidemed Konservatiivse Partei doonorite ja Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) vahel.

«Mis muudab selle huvitavaks, on see, kui lähedased mõned neist inimestest on või on olnud FSB-ga,» lausus üks allikas.

Ühenduse Avatud Demokraatia Fond eraldi juurdluse käigus leiti varem, et Konservatiive Partei on saanud viimase aasta jooksul ka vähemalt 498 850 naelsterlingit Vene ärijuhtidelt ja nendega seotud isikutelt. Tegu on märgatava kasvuga võrreldes eelmise aastaga, mil sellised annetused moodustasid vähem kui 350 000 naelsterlingit.

Annetused on kasvanud vaatamata suurenenud survele katkestada sidemed Vene oligarhidega pärast Sergei ja Julia Skripali mürgitamist Salisburys eelmisel aastal.

Samuti on muret tekitanud Johnsoni peanõuniku Dominic Cummingsi 1990. aastatel Venemaal veedetud aeg. Väidetavalt on Briti julgeolekujõud piiranud Cummingsi ligipääsu luureandmetele hoolimata tema kõrgest kabinetipositsioonist.

«Boris Johnsoni kabinetiülem, kelle tunnistused Venemaal veedetud aja kohta on täis lünkasid ja ebatäpsusi, sai kõrgeima taseme julgeolekuligipääsu, kuid talle ei antud ligipääsu salajastele luureandmetele,» märkis opositsioonilise Tööpartei parlamendisaadik Ben Bradshaw.

«Kui mina oleks üks Ühendkuningriigi Viie Silma liitlasest, siis oleksin ma selle pretsedenditu asjakorralduse pärast äärmiselt mures,» lisas Bradshaw ingliskeelsete riikide luurekoostöö vormile viidates.