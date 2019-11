Helsingi linnavolikogu liige jäi vahele valetamisega

Taksi Helsinkis taksojuhina töötav Hussein kirjutas nädal tagasi Twitteris, et ajas teda solvanud kliendi keset ööd bussipeatuses taksost välja. Tema väitel oli klient hakanud Husseini käest küsima tema päritolu kohta ning seepeale õelnud, et Hussein oleks pidanud jääma sõdima oma kodumaa Somaalia eest.

Taksi Helsinki tegevjuhi Jari Kantoneni sõnul selgus ettevõtte algatatud uurimisest, et need väited ei pea paika. Husseini sõnul leidis juhtum aset kell neli varahommikul, kuid ettevõtte kinnitusel ei toimunud Tuusulanväylä läheduses, kus vahejuhtum väidetavalt aset leidis, sel ajal midagi.

Hussein möönab Helsingin Sanomatele antud kommentaaris, et tema kirjeldatud loo puhul ei olnud kõik tõepärane, ja et tal on kahju, et vahejuhtum on saanud sellised mõõtmed.