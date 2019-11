Pabriks: Läti vajab NATO koptereid, mereväeüksusi ja USA raketisüsteeme Patriot

Hiljuti heaks kiidetud riikliku julgeoleku kontseptsiooni kohaselt on Läti huvides jätkata võimaluste otsimist NATO vägede alalise kohaloleku suurendamiseks. Läti peab praegu läbirääkimisi kõigi riikidega, kelle sõdurid Lätis viibivad, kuna liitlaste kohalolek on äärmiselt oluline, ütles Pabriks.

Ministri sõnul oleks Läti väga huvitatud USA alalisest sõjalisest kohalolekust ning on rahul, et Ühendriigid plaanivad saata rohkem vägesid Poolasse, kuna see on otseselt seotud Baltimaade julgeolekuga.