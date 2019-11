Hongkongi politsei tulistas meeleavaldajat, protestijad süütasid inimese

Anonüümsust palunud politseiallikas kinnitas AFP-le, et Sai Wan Ho piirkonnas tulistati rohkem kui üht meeleavaldajat lahinglaskemoonaga ning et selle kohta tehakse avaldus.

Tänased meeleavaldused on ühed kõige jõhkramad alates protestilaine algusest kevadel ning ebaharilikuks muudab vägivalla see, et jõhkrutsemine toimub päevasel ajal. Tavaliselt on vägivald puhkenud õhtuti, kui korrakaitsjad üritavad meeleavaldajaid laiali ajada.