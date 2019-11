Assadi lähikondlastel on Moskvas 40 miljoni väärtuses luksuskortereid

Moskva on olnud Assadide perekonna liitlane kogu selle ligi 50 aasta pikkuse valitsusaja jooksul.

Täna avaldatud raportist selgub, et president Assadi lähisugulased Makhloufid on ostnud vähemalt 19 korterit kahte Moskva pilvelõhkujasse 2013. aasta detsembri ja 2019. aasta juuni vahel. Nelja kohaliku kinnisvaraagendi hinnangul on luksuskorterite väärtus 40 miljonit dollarit.