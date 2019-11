Xi: Hiina kohus on laiendada Kreekas koostööhaaret

Hiina välisministeeriumi teatel on visiidil Hiina-Kreeka suhete arendamisel ajalooline tähtsus ja see annab uue hoo Hiina-Euroopa suhetele ja Pekingi taristuprojekti BRI arengule.

«Suhted Kreekaga on Hiina jaoks prioriteet,» lausus Kreeka välisminister Nikos Dendias neljapäeval raadiojaamale Thema. Ta lisas, et hiinlased tulid ja investeerisid Kreekasse ajal, kui teised jäid kriisi ajal eemale.

Juulis ametisse valitud Mitsotákis on oma valitsuse keskseks eesmärgiks seadnud välisinvesteeringud ja erastamise, et elavdada Kreeka majandust. «Tahan, et esimesed sõnad, mida Kreeka ametivõimud siia tulevatele investoritele ütlevad, oleksid: Kuidas me saame teid aidata?,» ütles Mitsotákis, kes plaanib aprillis uuesti Hiinat väisata.