Kreml: Vostotšnõi kosmodroomi ehitusel varastati iga kümnes rubla

Praeguseks on 19 objektist pooleli veel viis, sõnas Peskov, kelle sõnul algatati esimeses järgus 128 kriminaalasja, mis hiljem ühendati 32 kriminaalasjaks.

Vastuseks küsimusele, kas Vostotšnõi ehituselt on oodata veel uusi kriminaalasju, kordas Peskov: «Juurdluskomitees on menetluses viis kriminaalasja.»

Vene president Vladimir Putin leidis, et Vostotšnõi kosmodroomil ei ole siiamaani suudetud korda luua ning vaatamata suurele hulgale kriminaalasjadele ja tegelikele vanglakaristustele, varastatakse endiselt sadu miljoneid, kirjutas täna ajaleht Kommersant.

«Sada korda on öeldud: töötage läbipaistvalt, eraldatakse suuri rahasid, projektil on üleriigiline iseloom! Ei, varastavad sadade miljonite kaupa, sadade miljonitega! Juba mitukümmend kriminaalasja on algatatud, kohus hulga otsuseid langetanud, inimesed istuvad vangis. Ei, mõistlikku korda ei ole seal siiamaani suudetud luua,» ütles Putin uudisteagentuuri TASS teatel valitsuse istungil.