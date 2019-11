IAEA tuvastas Iraanis deklareerimata objektil uraaniosakesi

IAEA ei ole kõnealust rajatist nimetanud, kuid diplomaatilised allikad on varem öelnud, et agentuur on esitanud Iraanile küsimusi rajatise kohta, kus Iisrael on varem süüdistanud Teherani salajases tuumategevuses.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on teatanud, et Iraanil on Teherani äärelinnas salajane tuumaladu. Iisrael on väitnud, et rajatises asuv materjal pärineb Iraani sõjalisest programmist, mis hõlmab töid tuumarelva väljaarendamiseks.