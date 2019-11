Prantsusmaa, Saksamaa, ÜK ja EL on mures Iraani tuumarikkumiste pärast

«Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik ja Euroopa Liidu kõrge esindaja on äärmiselt mures seoses viimaste teadetega, et Iraan taasalustab uraani rikastamist Fordo rajatises, nagu Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on oma 11. novembri raportis kinnitanud,» on öeldud ühisavalduses.