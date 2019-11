Uuring: eestlased on inglise keele oskuselt Euroopas 22. kohal

Kuigi Eesti 28. koht võib tunduda madal, kindlustab see EFi skaalal siiski pääsu kõrge inglise keele oskusega riikide hulka. Läti jääb aga napilt keskmise inglise keele oskusega riikide loendisse, Venemaal on inglise keele oskus madal.

Samas ei maksa tulemusi võtta absoluutse tõena. Kuigi üle kahe miljoni vastanu põhjal koostatud tabel annab ülevaate üldise keeleoskuse taseme kohta, toob firma oma kodulehel välja, et indeksi valim ei taga täielikku esindatust ning testi on teinud ainult need inimesed, kes on huvitatud inglise keele õppimisest või keda huvitab oma inglise keele taseme määramine.