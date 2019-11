Iisrael jäi mässuliste komandöri tapmise järel raketitule alla

Gaza tervishoiuametnikud ja Iisraeli sõjavägi lisasid, et rünnakus hukkus ka üks Palestiina tsiviilelanik, mitu inimest said haavata.

Iisraeli sõjaväe teatel on Iisraeli pihta tulistatud umbes 50 raketti ja õhutõrjesüsteemid on peatanud neist umbes 20.

Tulevahetus võib viia Iisraeli-Palestiina konflikti tõsise ägenemiseni. Alates 2008. aastast on maha peetud kolm sõda ja Gaza on Iisraeli range blokaadi all.