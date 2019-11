Meeleavaldajad sulgesid osaliselt Hongkongi kesklinna

Jätkuvad rahutused on vastus eilsele intsidendile, milles korrakaitse avas tule meeleavaldajate pihta. Täna lõunal sulgesid meeleavaldajad osa Hongkongi äripiirkonnast. Samuti püstitati barrikaade ja teetõkkeid ülikoolide juures.

Täna pärastlõunal võttis meeleavaldajate vastu sõna politsei kõneisik Kong Wing-cheung, kes ütles, et korrakaitsel on «arvukaid näiteid mässajatest, kes kasutavad sihitut ja valimatut vägivalda süütute vastu».

«Hongkongi õigusriik on viidud täieliku kokkuvarisemise äärele, samal ajal eskaleerivad maskides mässulised nahaalselt vägivalda lootuses, et pääsevad sellest puhtalt,» lausus Kong.

Eile süütas meeleavaldajate grupp vaidluse käigus Pekingi-meelse vastuprotestija, kes oli aidanud arvatavasti politseil meeleavaldusi laiali ajada. Politsei kõneisiku sõnul käsitletakse juhtumit tapmiskatsena. Mees on kriitilises seisus haiglas.

«Me leidsime, et meie kolleegi ei ohustanud mitte ainult üks inimene, vaid rühm inimesi, kellel oli plaan relv varastada,» lausus Li. «Sellises olukorras usume, et politsei käitus vastavalt juhistele, et kaitsta ennast ja inimesi enda ümber.»