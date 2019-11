Tellijale

Venemaa näotuvastuskaamerate võrgustik kasvab kiiresti. 2017. aastal algas Moskvas näotuvastustehnoloogia katsetamine ning kaks aastat hiljem on linnavalitsus lugenud katseperioodi edukaks, öeldes, et on tehnoloogia abil tabanud üle 200 tagaotsitava kurjategija.