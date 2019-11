Erdoğan ähvardas džihadistid Euroopasse saata

Türgi on alustanud ligi 1200 riigi vanglates hoitava välismaist päritolu äärmuslase ja 287 hiljuti Süürias tabatud ISISe liikme tagasisaatmist kodumaale. Kinnipeetavate seas on ka isikuid, kellelt on võetud kodakondsus, et takistada nende kodumaale naasmist.