Briti valitsus saadab tulvadega võitlema 100 sõdurit

Konservatiivse Partei esimees Johnson, kes on enne 12. detsembri üldvalimisi kampaanirežiimil, langetas otsuse pärast valitsuse kriisikomitee istungit.

«Hiljutistel tulvadel on olnud hävitav mõju inimestele ja äridele ning on esmatähtis, et meie kogukonnad saaksid kogu vajamineva toetuse,» ütles Johnson avalduses, tehes teatavaks 100 sõduri kohalesaatmise ja lisarahastuse tulvade tõttu kannatanud aladele.