Boliivia senaator kuulutas end ajutiseks presidendiks

"Me tahame kuulutada võimalikult kiiresti välja uued valimised," lausus Áñez kõnes kongressile istungil, kus osalesid vaid Moralese vastased saadikud. Enne seda oli ta kuulutanud ennast senati spiikriks.

"See on lubadus, mille me oleme riigile andnud ja loomulikult kavatseme seda täita," sõnas Boliivia kirdeosa Beni departemangu esindav senaator Áñez.