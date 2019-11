Veneetsiat tabas viimase 50 aasta kõrgeim tõusuvesi

Keskuse teatel saavutas üle kogu Itaalia sadamalinna tulvaalarmi käivitanud kõrgvesi tipu 1,87 meetri kõrgusel.

«Me seisame praegu silmitsi erakordselt kõrge tõusuveega. Hädaolukorra toimetulekuks on mobiliseeritud igaüks,» kirjutas Veneetsia linnapea Luigi Brugnaro Twitteris.

Alates mõõtmiste algusest 1923. aastal on Veneetsia veetase tõusnud kõrgemale vaid korra, ulatudes 1966. aastal 1,94 meetrini.

«Sellest tuleb pikk öö,» kirjutas Brugnaro Twitteris, öeldes, et veetase on hakanud langema ja et viimase paari tunni hirmud on asendunud hinnanguga tekitatud kahjule.

Linnapea sõnul on erakordne kõrgvesi «haav, mis jätab püsiva jälje».

Veneetsias töötatakse alates 2003. aastast suure taristuprojekti kallal, mis peaks linna kaitsma, kuid seda on vaevanud paisuvad kulutused, skandaalid ja viivitused. Kava näeb ette 78 ujuvvärava rajamist Veneetsia laguuni kaitsmiseks kõrgvee ajal.

Eriti rängalt mõjutab tõusuvesi Veneetsia tuntuimat sümbolit Püha Markuse väljakut, sest see asub ühes linna madalaimas punktis. Kõrgvesi ujutas teisipäeval üle väljakul asuva samanimelise basiilika eesruumi.

Püha Markuse nõukogu liige Pierpaolo Campostrini ütles, et teisipäevase kõrgveega võrreldavat üleujutust on basiilika pikas ajaloos ette tulnud vaid viis korda. Kiriku ehitamist alustati 828. aastal ja see ehitati 1063. aasta põlengu järel uuesti üles.

Muret tekitav on asjaolu, et Campostrini sõnul on viiest juhust kolm aset leidnud viimase 20 aasta jooksul, viimati aastal 2018.