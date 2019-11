Hollandlane ähvardas end Musta Peetri hülgamise tõttu õhkida

Hollandi lapsi rõõmustav Zwarte Piet liigub harilikult ringi toretsevates keskaegsetes riietes, nägu must, huuled punased ning peas afroparukas. Ta aitab jõuluvanal pühal Nikolausel lastele kinke jagada.

ÜRO rassilise diskrimineerimise kaotamise komitee leidis 2015. aastal, et Musta Peetrit kujutatakse mõnikord viisil, «mis peegeldab negatiivseid stereotüüpe» ja paljud näevad selles orjanduse jäänukit.

Toonane peaminister Mark Rutte ütles, et Musta Peetri saatus ei ole valitsuse otsustada - see on ühiskondlik küsimus, mitte riigi asi.