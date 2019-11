Hiina kinnipidamislaagrites võib olla seniarvatust palju rohkem inimesi

Grupp ütles pildipanga Google Earth fotode uurimise järel, et märkas ka 209 arvatavat vanglat ja 74 arvatavat töölaagrit, mille kohta jagab ta andmeid hiljem.

«Muretseme, et võib olla veel rajatisi, mida me ei suutnud tuvastada,» lausus ta Washingtonis pressikonverentsil.

Analüütik Anders Corr, kes töötas kunagi USA luure heaks ning liikumist nõustas, ütles, et varem polnud teada umbes 40 protsenti nüüd avaldatud rajatistest.

Inimõiguslased on senistel andmetel arvanud, et Hiina hoiab kinni rohkem kui miljonit uiguuri ning teisi, peamiselt turgi moslemitest inimesi.

Kuid Pentagoni Aasia asjade tippametnik Randall Schriver ütles mais, et arv on tõenäoliselt lähemale kolmele miljonile inimesele. See oleks erakordselt suur arv piirkonnas, kus elab umbes 20 miljonit inimest.