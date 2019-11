Veneetsia tõusuvesi nõudis kaks inimelu

Suure kanali poodnikud needsid maapõhja Itaalia võimud, kes ei ole suutnud kaitsta UNESCO kultuuripärandi nimekirja kantud linna loodusjõudude eest. Nende sõnul on korruptsioon süüdi selles, et kauaoodatud kaitsetõkete süsteem ei ole tänini valmis saanud.

Veneto maakonna president Luca Zaia ütles, et 80 protsenti linnast on vee all ning vesi on tekitanud kujuteldamatut kahju.