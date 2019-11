Hollandi valitsus piirab saaste vähendamiseks piirkiirusi

Otsuse järgi seatakse kogu riigis piirkiiruseks 100 kilomeetrit tunnis. Praegu on Hollandi maanteedel lubatud sõita kuni 130 kilomeetrit tunnis, mis on Euroopa riikides keskmine lubatud suurim sõidukiirus. Suurbritannias on näiteks piirkiirus 112 kilomeetrit tunnis.

Kiirusepiirangud on üks samm, millega Holland kavatseb saavutada Euroopa Liidu seatud kliimaeesmärke. Hollandi valitsuse otsus saastekoguseid vähendada on pannud juba venima mitmed infrastruktuurihanked, see on mõjutanud muu hulgas teede, elamute ja lennuväljade ehitamist ning toonud kaasa ka valitsuskriisi.